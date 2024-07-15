Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı A Haber'e konuştu: "Bu ülkede Ömer'ler bitmez!" | Video

Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı A Haber'e konuştu. Zekai Aksakallı, "Bu ülkede Ömer'ler bitmez. Bu millet istiklaline aşık bir millet. Emperyalist emeller hiçbir zaman bitmeyecek. Burada tam bağımsız bir Türkiye istenmiyor, ama bu emellere hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi." dedi.