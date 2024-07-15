Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı A Haber'e konuştu: "Bu ülkede Ömer'ler bitmez!" | Video
Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı A Haber'e konuştu. Zekai Aksakallı, "Bu ülkede Ömer'ler bitmez. Bu millet istiklaline aşık bir millet. Emperyalist emeller hiçbir zaman bitmeyecek. Burada tam bağımsız bir Türkiye istenmiyor, ama bu emellere hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Aynen 15 Temmuz'da olduğu gibi." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
06:06
Başkan Erdoğan'ın konakladığı otel, 15 Temmuz'un izlerini koruyor | Video 15.07.2024 | 14:12
00:40
00:40
03:14
00:49
Kıskaç-22 operasyonlarında 74 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video 15.07.2024 | 12:50
13:54
03:04
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an tilaveti! | Video 15.07.2024 | 12:08
08:43
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 10:13
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 09:53
09:01
02:24
00:56
09:53
Bakan Kurum: '2025 yılında evine girmeyen tek depremzede kalmayacak' | Video 14.07.2024 | 15:41
02:39
Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi 14.07.2024 | 02:58
19:02
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız 13.07.2024 | 18:59
20:18
05:27
Yusufeli’ne dev yatırım! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 13.07.2024 | 16:42