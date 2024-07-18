Ankara Emniyeti’ndeki kumpas davası başladı: Polis şefleri 15 yılla yargılanıyor

Ankara Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı 'gizli tanık' soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkıda yargılama başladı.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi görülen duruşmaya sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik ile sanık vekilleri katıldı. Tutuklu sanık eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, tutuklanmadan 9 ay önce mevcut görevine atandığı belirterek, emniyet müdür yardımcısının görevinin başmüdürlüğün emirlerini astlarına iletmek ve denetlemek olduğunu ifade etti. Çelik, Bora Kaplan suç örgütüne operasyon yapan ekibin kendisinin olduğunu ifade ederek "Suçlamaları işlemediğim ve işletmediğim için reddediyorum. Ben üst yöneticiyim. Bir şube de belki 20 büro var. Bana bağlı 50 büro var. İsnatlar varsayımların ötesine geçmiyor" dedi. Kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını öne süren Çelik, tahliye ve beraat talebine bulundu.

ŞUBE MÜDÜRÜ: "GİZLİ TANIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner de olay tarihinden bir ay önce göreve başladığını, daha sonra Kaplan suç örgütüne yönelik birçok operasyonda görev aldığını bahsetti. Öner "Suç örgütüne yönelik operasyon başladığı ilk günden itibaren emniyet içinde sorunlar yaşadık. Serdar Sertçelik, birinci dalga operasyonu kapsamında Kıbrıs'tan ülkemize getirilerek ifadesi alındı. Adli kontrol aldı. Savcılık tarafından yazı gelene kadar Sertçelik'in gizli tanık olduğunu bilmiyordum." beyanında bulundu.

"İŞLEMLERİ SIRALI AMİRLERİN TALİMATIYLA YAPTIM"

Serdar Sertçelik ile telefon konuşma kayıtları ortaya çıkan Tutuklu sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da yaptığı işlemleri sıralı amirlerinin ve savcının talimatıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Sertçelik'le yaptığı telefon görüşmelerinin usulsüz olmadığını savunan Demircan, bu görüşmeleri savcı, başsavcı vekili ve mahkeme başkanın bilgisi dahilinde yaptığını aktaran Demircan, "Sertçelik'e etki etmem mümkün değildir, kendisi zaten yurt dışındadır. Görüşmeler, gerçeklerin ortaya çıkması ve Türkiye'ye geri gelmesi ve şahsa güven telkin etmek için yapılan görüşmeler. Bizim amacımız bütün uğraşımız gerçeğin ortaya çıkmasıdır. Kayıtlarda herhangi bir isim zikretmedim. Kendisi isim zikretmiştir. Yapmış olduğum bu görüşmelerin tamamı Serdar'ı rahatlatmak amacıyla yaptığım görüşmedir. Serdar ölümle tehdit edildiğini birkaç kez zikretmiştir. Devletimiz seninle imajı vermek için yaptığım görüşmelerdir. Adli makamların görüşmeden haberi var ancak içeriği hakkında bilgisi yoktur" dedi.