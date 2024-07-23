Mansur Yavaş Ankara’yı bitirdi İstanbul’u da satıyor! İşte PORTAŞ’ın İstanbul’da satışa çıkardığı mallar

Sayıştay raporunda yer alan skandalda, zararın 59 milyon 647 bin 720 lira olduğu ifade edilmişti. Özarslan'ın Yavaş'ın talimat ve yönlendirmeleri ile yaptığı ihaleler, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesinden kaynaklı ödenen gecikme cezaları ve idari para cezaları gibi sebeplerin yanı sıra gelir gider tablosunun kontrolsüzlüğü de PORTAŞ'ı batırdı.