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Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
18:42
Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Caddeler göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar ise otobüs duraklarına güçlükle sığınabildi. Selin vurduğu yerlerden birisi de Mansur Yavaş'ın 27 milyon liraya yenilediği tarihi Ulus Hali'ydi. Çatısı akan ve rögar kapağı taşan halin son halini gören vatandaşlar Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.