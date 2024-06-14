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Haberler Yaşam Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 18:42

Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Caddeler göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar ise otobüs duraklarına güçlükle sığınabildi. Selin vurduğu yerlerden birisi de Mansur Yavaş'ın 27 milyon liraya yenilediği tarihi Ulus Hali'ydi. Çatısı akan ve rögar kapağı taşan halin son halini gören vatandaşlar Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

ÖMER ÇETİN
Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün alarm verdiği Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti.

Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!

Ankara'nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle ve Sincan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!

Yayalar ise duraklara ve apartman altlarına sığınabildi. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda ufak çaplı hasarlar meydana geldi.

Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU TANELERİ

Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi. Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu.

Ankara sele teslim oldu: Mansur Yavaş’ın yenilediği tarihi Ulus Hali’ni su bastı!

TARİHİ HAL YAĞIŞA DAYANAMADI

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937 modern bir mimariyle tasarlanan Ulus Hali etkili olan sağanak yağıştan etkilenen yerlerden biriydi.

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