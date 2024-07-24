Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Sorun köpeklerin sahipsiz olmaları... Hükümetimiz kararlı bu sorun çözülecek

Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da ele alınıp yasalaştırılması hedefleniyor. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekillerinin provokasyonları ile geçen görüşmeler sırasında kabul edilen önergelerle "ötenazi" ifadesi yasa metninden çıkartıldı. Sokaklarda yaşayan kediler de kapsam dışı bırakıldı.

AA Editör Masası'nda gündemin en önemli konularından biri olan sahipsiz sokak köpekleri yasasına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi.

"HÜKÜMETİMİZ KARARLI BU HUSUS ÇÖZÜLECEK"

Bakan Yumaklı açıklamasına şöyle devam etti:

"(Sahipsiz köpek sorunu) Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu."

Sorun köpeklerin sahipsiz olmaları. Sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon.

Hükümetimiz bu konuda kararlı, Meclisimiz gereğini yapıyor, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek.

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