SON DAKİKA: Haniye alçak suikastle şehit edildi.. Oğlu ve gelininden duygusal mesajlar

Son dakika haberi: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye, Tahran temasları kapsamında yemin töreni öncesinde Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti.
"BABAMIN KANI, FİLİSTİNLİ BİR ÇOCUĞUN KANINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİL"
Haniye'nin şehadetinin ardından aile üyelerinden açıklamalar art arda geldi. Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye, "Babamın kanı, en küçük Filistinli bir çocuğun kanından daha değerli değil. Onunla gurur duyuyoruz ve başımız dik" dedi.
HANİYE'NİN GELİNİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA
Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikast sonucu şehit edilmesinin ardından açıklama yapan gelini ise şu ifadeleri kullandı. Açıklamada, "Elveda milletin lideri" sözlerine yer veren Haniye'nin gelini şu ifadeleri kullandı:
"GÖZÜMÜZÜN NURUYDU"
Kadere ve ilahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir adamın şehadetine başsağlığı dileriz. Bir baba gibiydi, gözümüzün nuruydu. Haniye saf kanlara katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı. Allah'ın rızası dışında hiçbir şeyi ifade etmiyoruz. Allah bu musibette sabır göstermemizi nasip etsin. Bu dünya fanidir ve Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda milletin lideri.
Hamas lideri Haniye'nin gelininden hüzünlü veda! "Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır" | Video
3 OĞLU, 4 TORUNU VE KIZ KARDEŞİ DE ŞEHİT OLMUŞTU
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 4 torunu ise İsrail ordusunun Nisan ayında Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Haniye, oğulları ve torunlarının ölüm haberini kameralar önünde almış, "Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" demişti. İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na Haziran ayı sonlarında gerçekleştirdiği bir saldırıda ise Haniye'nin 57 yaşındaki kız kardeşi Zahr Haniye dahil 10 yakını hayatını kaybetmişti.
AYNI DURUŞU HANİYE DE GÖSTERMİŞTİ
Haniye, geçtiğimiz Nisan ayında, Doha'da olduğu sırada, İsrail'in alçak saldırıları sonucu aile üyelerinin şehadet haberini almış, "Şehitlerimizin mübarek kanı bizi ilkelerimize, mücadelemize, direnişimize ve topraklarımıza bağlılığımızda daha da kararlı kılacaktır. Oğullarımın ve torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu acılarla ve kanla halkımız, davamız ve ümmetimiz için geleceğimiz ve özgürlük için umut tohumları ekiyoruz. Oğullarım Gazze'yi terk etmedi. Gazze'de kahraman halkımızla beraber cesurca direndiler, mücadele ettiler. Bütün halkımız ve Gazze ahalisi çocuklarının kanlarıyla ağır bedeller ödediler. Ben de onlardan biriyim. Ailemizden 60'a yakın şehidimizi bu mübarek davaya, İslam davasına kurban verdik. Ailemin 60'a yakın ferdi şehit oldu. Filistin halkının bütün şehitleriyle onlar arasında hiçbir fark yok" demişti.
3 oğlu ve bazı akrabalarının İsrail saldırısında vefat ettiğini öğrenen Hamas liderinden açıklama!
Hamas lideri Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? Son görüntüleri ortaya çıktı: İsrail’den şoke eden sözler! Türkiye'den İsmail Haniye suikastına sert tepki: Alçak saldırıyı lanetliyoruz