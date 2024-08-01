İsmail Haniye’nin kaldığı bina nasıl vuruldu? Kalleş suikastta 3 senaryo!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri Tahran'da kaldıkları konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

İsmail Haniye'ye gerçekleştirilen suikastta İran'ın zaafiyetleri birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Paylaşılan görüntüler doğru görüntülerse, bu tür hasarı bırakacak pek çok harp silah araç ve gereci var. Sadece binanın yaşamış olduğu hasara bakarak şu yaptı diyemeyiz." sözlerini kullanarak saldırıya ilişkin olasılıkları anlattı.

Ağar şu ifadeleri kullandı:

Bununla ilgili birkaç tane olasılık sayacağım.

Bir bombalı paket. Yani oraya bırakılmış bir bombalı paket içten bir hasar bırakabilir.