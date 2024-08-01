SON DAKİKA: Katil İsrail İsmail Haniye suikastıyla ateşkesi de katletti: Siyonist rejimden soykırımı yayma çabası

Arkasında ABD ve Avrupa ülkelerini alan siyonist İsrail rejimi, Gazze'deki soykırımını bölgeye yaymakta kararlı. 7 Ekim 2023'ten beri yani tam 300 gündür Gazze Şeridi'ni kan gölüne çeviren İsrail, dün ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürdü.
62 yaşındaki Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı için Tahran'da bulunuyordu. Suikast gece yarısı 02.00 sularında gerçekleştirildi.
Haniye, başkent Tahran'ın kuzeyinde gazilerin kaldığı bir yerde konaklıyordu. Haniye'nin konakladığı ev hedef alındı. Saldırıda Hamas lideri ile bir koruma da yaşamını yitirdi.
Hamas liderinin İran Cumhurbaşkanı'nın törenine katılmasından saatler sonra öldürülmesinin ardından Tahran yönetimindeki güvenlik zafiyeti eleştirilerin hedefi oldu. Haniye öldürülmeden saatler önce, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.
FÜZE Mİ BOMBA MI?
Haniye'nin Tahran'da konakladığı evin füzeyle mi hedef alındığı yoksa bomba düzeneğinin mi kurulduğu netleşmedi. Batı medyasına göre ev, güdümlü füze ile vuruldu. İsrail savaş uçaklarının İran hava sahasının dışından güdümlü füzeyi ateşlediğinin inanıldığı kaydedildi.
Suikast sonrasında ne İran medyasında ne de sosyal medya sitelerinde herhangi bir fotoğraf ya da video paylaşılmadı. Batı medyası İsrail jetlerinin 19 Nisan'da da Tahran yakınlarındaki İsfahan bölgesindeki nükleer tesisi vurmasını hatırlattı. İsrail söz konusu saldırıyı da İran hava sahası dışından havadan ateşlediği füzelerle yapmıştı.
Mülteci kampında dünyaya gelen ve ardından Hamas liderliğine uzanan Haniye'nin hayatı Filistin'in bağımsızlığı için verilen mücadeleyle geçti.
İsrail'in 300 gündür sürdürdüğü saldırılarda 3 oğlu ile dört torunu dâhil ailesinden 60 kişiyi kaybeden Haniye, "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz" diyerek mücadelesine devam etmişti.
İşgalci İsrail yönetimi alışılmış yaklaşımıyla Haniye'ye yönelik suikastı ne üstlendi ne de reddetti. Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, suikasta ilişkin, "İşgalci, Haniye'ye değil kendine ateş açtı" dedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" olduğunu belirtti.
Haniye, Katar'da ABD ve Mısır arabuluculuğunda sürdürülen ateşkes görüşmelerine Filistin adına katılan isimdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de "Bir taraf karşı taraftaki müzakereciyi suikastla öldürürken arabuluculuk nasıl başarılı olabilir?" açıklamasını yaptı.
Avrupalı ülkeler yine üç maymunu oynuyor.
Filistin: Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Haniye suikastı nedeniyle bir günlük yas ilan etti.
Rusya: Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastı "şiddetle kınadığını" bildirdi.
Katar: Suikastı kınayarak, bu saldırının ve İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesinin bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.
Çin: Suikastı kınadı. Açıklamada "Bu olay bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açabilir" denildi.
Malezya: Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu belirtilen açıklamada, suikast hakkında kapsamlı soruşturma yapılması gerektiği kaydedildi.
Pakistan: Suikastı kınadı.
Afganistan: Haniye için başsağlığı diledi.
İran yönetimi son zamanlardaki saldırılar ve ölümler nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2020 yılında öldürüldü. 1 Nisan 2024'te İsrail, Şam'daki İran Büyükelçiliği'ni hedef aldı.
İran misilleme olarak 19 Nisan'da İsrail'e yönelik hafif bir füze saldırısı gerçekleştirdi. İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs'ta şüpheli bir helikopter kazasıyla hayatını kaybetti. Son olarak ise Hamas lideri Haniye, Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldığı günün gecesinde öldürüldü.
İran: 3 gün yas ilan edildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Evimizde şehit edilen Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ediyoruz" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İşgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğiz" dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Haniye'nin kanının yerde kalmayacağını ifade etti.
İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasını memnuniyetle karşıladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yapacağı, Güvenlik Kabinesi'nin de toplanacağı aktarıldı. İsrail yönetiminin, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi. İsrail basınına göre, ülke genelinde GPS hizmetlerinde yaygın kesinti yaşanıyor.
BATI'YI YANINDA SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımının ardından savaşı bölgeye yaymak istiyor. Ancak uzmanlar göre İsrail, bunu yaparken yanına başta ABD olmak üzere Batılı güçleri de çekmenin peşinde.
27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla gerilim tırmandı. İsrail 12 kişinin öldüğü saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah ise bunu reddetti.
İsrail, Haniye'ye yönelik suikastından saatler önce de Lübnan'nın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün hedef alındığı bildirildi. Hizbullah, Şükür'ün hayatta olduğunu duyurdu.
Uzmanlara göre İsrail yönetimi suikastlarla gelecek misillemelere ve olası bir bölgesel savaşa karşılık ABD'nin desteğini yanına çekmek istiyor.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Haniye'nin öldürülmesinin ardından bölgede artan gerilimi yatıştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Austin, İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleşmesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri, İran'ın Hamaneyi suikastını nefret dolu suç eylemi olarak niteleyerek uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını kaydetti.