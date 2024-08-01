SON DAKİKA: Katil İsrail İsmail Haniye suikastıyla ateşkesi de katletti: Siyonist rejimden soykırımı yayma çabası

İSRAİL'DE MİSİLLEME ALARMI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yapacağı, Güvenlik Kabinesi'nin de toplanacağı aktarıldı. İsrail yönetiminin, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi. İsrail basınına göre, ülke genelinde GPS hizmetlerinde yaygın kesinti yaşanıyor.

BATI'YI YANINDA SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımının ardından savaşı bölgeye yaymak istiyor. Ancak uzmanlar göre İsrail, bunu yaparken yanına başta ABD olmak üzere Batılı güçleri de çekmenin peşinde.

27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısıyla gerilim tırmandı. İsrail 12 kişinin öldüğü saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah ise bunu reddetti.

İsrail, Haniye'ye yönelik suikastından saatler önce de Lübnan'nın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün hedef alındığı bildirildi. Hizbullah, Şükür'ün hayatta olduğunu duyurdu.

Uzmanlara göre İsrail yönetimi suikastlarla gelecek misillemelere ve olası bir bölgesel savaşa karşılık ABD'nin desteğini yanına çekmek istiyor.

