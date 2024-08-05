Cumhuriyet Savcısı Koca’yı hedef göstermişti! Yalan haberi ortaya çıkınca Saymaz çark etti

"ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Savcı Koca ifadesinin devamında, "Yayla merkezinde bulunan ve ismini sonradan öğrendiğim Güleç Izgaraya yaklaşık 30-40 metre uzaklıkta bulunan Hasret Izgara isimli işletmenin önüne geçtik. Oranın ve diğer dükkanların boş olması sebebi ile ayrıca Jandarmanın Güleç Izgarayı önermesi nedeni ile tekrar Güleç ızgara'da yemek yemeye karar verdik. Güleç Izgara isimli işletmenin önünde eşim hariç diğer aile fertleri bekledi. Biz eşimle Güleç Izgara isimli işletmeye girdik ve yaklaşık 2 dakika önce önerdikleri yuvarlak masaya oturmak istedik. Bu kez de orada çalışan bir görevli bize sipariş verip vermediğimizi sordu. Ben de şimdi vereceğimizi söyledim. Bunun üzerine çalışan da bana 1 saat beklememiz gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine neden 1 saat az önce 20-30 dakika demiştiniz. 3 dakikada ne olduğunu sordum. Garson da bana yeni bir sipariş aldıklarını söyledi. Ben de işletme çalışanlarının tavrının tutarsız ve insanlarla dalga geçer şekilde olduğunu düşündüğüm için buranın bir yetkilisi yok mu konuşmak istiyorum dedim ve kasada duran Yücel Güleç isimli şahsın yanına geçtim. Bu kez kolluktan tavsiye aldığım için kendisine ben Ünye Cumhuriyet Savcısıyım. Kolluktan burayı önerdiler. Sizin yaptığınız ayıp değil mi? dedim. Kendisi direkt olarak agresif bir tavır sergileyerek 'Sen neden şimdi kimliğini söylüyorsun ki? Ben de 28 yıllık bir şeyim' dedi ama şu an hatırlamıyorum. Sesimizin yükseldiğini duyan diğer işletme çalışanları gelince az önce bana süre söyleyen çalışanları gördüm ve Yücel Güleç isimli şahsa çalışanları göstererek bu 20 dakika bu 1 saat sen de 30 dakika dedin diyerek dalga mi geçiyorsunuz? dedim. O da bana sen niye ikide bir dükkana girip çıkıyorsun dedi. Ben de müşteriyim tabi ki girip çıkarım dedim. Bunun üzerine şu an hatırlamadığım orada duran bir çalışan agresif tavırlarla el kol hareketi yaparak 'Sen ne diyorsun?' şeklinde hitaplarda bulundu. Ben ve eşim işletme çalışanlarının tavrından rahatsız olarak işletmenin dışına çıktık. Bu esnada önlüğünden yine işletme çalışanı olduğunu düşündüğüm ve ismini sonradan öğrendiğim Erkan Güleç isimli şahsı gördüm ve ona da yine bu nasıl rezillik insanlarla siz dalga mı geçiyorsunuz? Hepiniz ayrı saatler söylüyorsunuz diye serzenişte bulunurken üzerime yürüdü. Onu orada bulunan çalışanlar ayırdı" dedi.