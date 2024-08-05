Savcı ile restoran çalışanları arasında yaşanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ordu’da Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca’nın dolu olduğu için yemek yiyemediği mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı haberi iftira çıktı. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.