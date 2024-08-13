Hüseyin Yayman, oyun platformlarını uyardı: Cuma günü konuşacağız, gereğini yaparız

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız..

"Gençlerimizi zehirleyen, psikolojisini bozan oyunları üreten ve servis eden platformları bu konuda uyarıyoruz." diyen Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocuklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Oyun bağımlılığı ve mevcut tehditler konusunda aileleri de daha hassas olmaya çağırıyorum.

Gençler geleceğimizdir ve dijital bağımlılık Türkiye'nin en birinci sorunudur..

Eskişehir'deki saldırı sonrası uzman isimler aileleri uyardı: Beynin yapısı değişiyor! Gri madde azalıyor...