Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
10:57
SON DAKİKA: Eskişehir'de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., maske ve çelik yelek giyerek sokağa çıktı ve elindeki bıçakla dehşet saçtı. 5 kişiyi yaralayan saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Arda K., o anları sosyal medyadan canlı yayınladı. Öte yandan olay anına tanıklık eden vatandaşlar yaşanan dehşeti anlattı. İşte Eskişehir maskeli saldırganın kaydettiği bıçaklı saldırı anı…