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Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:57

SON DAKİKA: Eskişehir'de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., maske ve çelik yelek giyerek sokağa çıktı ve elindeki bıçakla dehşet saçtı. 5 kişiyi yaralayan saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Arda K., o anları sosyal medyadan canlı yayınladı. Öte yandan olay anına tanıklık eden vatandaşlar yaşanan dehşeti anlattı. İşte Eskişehir maskeli saldırganın kaydettiği bıçaklı saldırı anı…

SON DAKİKA: Eskişehir’de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K., dehşet saçtı. Maske ve çelik yelek giyerek sokağa çıkan Arda K., önüne gelene bıçakla saldırdı. 5 kişinin yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan saldırgan Arda K.'nın dehşet anlarını sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı. İşte Eskişehir'de maskeli saldırganın kaydettiği bıçaklı saldırı anı…

SON DAKİKA: Eskişehir’de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı

Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. A.K., iddiaya göre evinde iddiaya göre içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı.

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SON DAKİKA: Eskişehir’de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı

Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

SON DAKİKA: Eskişehir'de maskeli saldırganın bıçaklı baltalı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda K. dehşet saçtı...

SON DAKİKA: Eskişehir’de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı

GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.'nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti.

SON DAKİKA: Eskişehir’de bıçaklı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda oyundan etkiledi, dehşet saçtı

Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi.

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