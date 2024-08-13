SON DAKİKA: Eskişehir'de maskeli saldırganın bıçaklı baltalı saldırı anı kamerada! 18 yaşındaki Arda K. dehşet saçtı...

Eskişehir bıçaklı saldırı anı videosu kan dondurdu. Akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre, Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K., hücum yeleği, kask ve maske takıp eline aldığı balta ve bıçakla sokakta dehşet saçtı. 5 kişiyi yaralayan Arda K. saldırı anını anbean kaydetti. Öte yandan saldırganın eylemi gerçekleştirmeden önce yazdığı manifestoya da ulaşıldı. İşte Eskişehir maskeli saldırganın kaydettiği o video…