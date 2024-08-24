Başkan Erdoğan: Pirireis ordumuz için kritik önemde

Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor...

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, tersanemizin kıymetli çalışanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pirireis denizaltını hizmete alıyoruz. Vatanımızın bekası uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü önünde olan bir ülkeyiz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerin fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz. Mavi Vatan'da güçlü bir donanmaya sahip olmalıyız. Attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz.

"PİRİREİS ORDUMUZ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE"

Pirireis ordumuz için kritik önemde. Pirireis, emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Uzun süre satha çıkmak zorunda kalmadan hareket icra edebilecektir.

"DONANMAMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Hızırreis 2025, Muratreis 2026'da hizmete alınacak. Tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar göreve alacağız. Donanmamızın gücüne güç katacağız. Milli uçak gemimizin dizayn çalışmaları devam ediyor. Ayrıca milli gemilerimizi yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli atım sistemi MİTLAS ile donatıyoruz.

Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle mavi vatandaki haklarımız daha etkin bir şekilde savunulacaktır. Gerçek bir deniz kuvveti demek bu platformları inşa edecek bakımı ve onarımını yapabilecek tershanelere de sahip olmayı gerektirir. Şanlı tarihimizde donanmamızın en güçlü zamanları güçlü bir tersanecilik kültürüne sahip olduğumuz dönemlerdir.

Ayrıntılar geliyor...

PİRİREİS DENİZALTISI DENİZ KUVVETLERİ'NE TESLİM EDİLECEK

Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende Türk denizcilik ve savunma sanayi için tarihi adımlar atılacak. Türk denizciliğinin gözbebeği Pirireis Denizaltısı, Türkiye'nin denizaltı teknolojisine yeni bir güç katacak olarak Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

DÜNYADA SINIFININ EN BÜYÜĞÜ

Törende Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan denizaltılar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.