Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hızırreis 2025, Muratreis 2026'da hizmete alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı. Pirireis Denizaltı'nın hizmete alınacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pirireis ordumuz için kritik önemde. Attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip ediyor. Hızırreis 2025, Muratreis 2026'da hizmete alınacak. Tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar göreve alacağız. Donanmamızın gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.