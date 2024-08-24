Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hızırreis 2025, Muratreis 2026'da hizmete alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı. Pirireis Denizaltı'nın hizmete alınacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pirireis ordumuz için kritik önemde. Attığımız adımları muarızlarımız korkuyla takip ediyor. Hızırreis 2025, Muratreis 2026'da hizmete alınacak. Tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar göreve alacağız. Donanmamızın gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:19
04:52
Bursa'da Polis Özel Harekat'ın nefes kesen tatbikatı kamerada 24.08.2024 | 10:13
00:59
00:59
Eskişehir merkezli 'Narkoçelik-34' operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı 24.08.2024 | 08:20
01:12
İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 23.08.2024 | 14:44
01:03
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında 23.08.2024 | 09:07
00:53
00:53
DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı 23.08.2024 | 08:12
01:04
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 23.08.2024 | 01:00
01:14
10:47
MSB: 'Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir' 22.08.2024 | 12:46
01:03
Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 22.08.2024 | 12:46
00:32
03:25
Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı 22.08.2024 | 08:41
00:38
00:16
Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölünde genç adam boğuldu 21.08.2024 | 20:59
00:49
Otomobilin pikaba çarpması güvenlik kamerasında 21.08.2024 | 18:36
00:18
00:30