Video Haber Donanmanın yeni gücü 'Pirireis' göreve başladı
Donanmanın yeni gücü 'Pirireis' göreve başladı

Donanmanın yeni gücü 'Pirireis' göreve başladı

24.08.2024 | 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.

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