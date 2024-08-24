Donanmanın yeni gücü 'Pirireis' göreve başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katıldı.
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