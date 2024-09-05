Haberler Gündem Haberleri MSB'den 'Kıbrıs Gerçekleri' Belgeseli: "Famagusta dizisi kara propaganda amaçlıdır"
Giriş Tarihi: 5.9.2024 12:38 Son Güncelleme: 5.9.2024 12:39

MSB'den 'Kıbrıs Gerçekleri' Belgeseli: "Famagusta dizisi kara propaganda amaçlıdır"

Milli Savunma Bakanlığı, Netflix'te yayınlanacak Rum propagandasından ibaret 'Famagusta' dizisiyle ilgili, "Provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır." dedi. Bakanlık, "Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada’da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir." ifadelerine yer verdi. Bakanlık ayrıca, Kıbrıs Barış Harekâtı’na giden süreçle ilgili “50’nci Yıl Belgeseli”nin İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacağını duyurdu.

MSB’den ’Kıbrıs Gerçekleri’ Belgeseli: Famagusta dizisi kara propaganda amaçlıdır

Milli Savunma Bakanlığı, "Tarihî gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı "Famagusta" adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır." dedi.

MSB'den 'Kıbrıs Gerçekleri' Belgeseli: "Famagusta dizisi kara propaganda amaçlıdır"

MSB şu açıklamalarda bulundu

Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada'da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir.

KIBRIS GERÇEKLERİ BELGESELİ

Öte yandan, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekâtı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı "50'nci Yıl Belgeseli" İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır.

Famagusta dizisinden bir görüntü

Millî Davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Ayrıca Millî Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı "Ertesi Gün" adlı belgesel 09 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den 'Kıbrıs Gerçekleri' Belgeseli: "Famagusta dizisi kara propaganda amaçlıdır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA