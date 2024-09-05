Milli Savunma Bakanlığı, "Tarihî gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı "Famagusta" adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır." dedi.

MSB'den 'Kıbrıs Gerçekleri' Belgeseli: "Famagusta dizisi kara propaganda amaçlıdır"

MSB şu açıklamalarda bulundu

Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada'da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir.