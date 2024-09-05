MSB'den 'Kıbrıs Gerçekleri' Belgeseli: "Famagusta dizisi kara propaganda amaçlıdır"
Milli Savunma Bakanlığı, Netflix'te yayınlanacak Rum propagandasından ibaret 'Famagusta' dizisiyle ilgili, "Provokatif girişimlerin Rum tarafı dâhil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır." dedi. Bakanlık, "Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada’da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir." ifadelerine yer verdi. Bakanlık ayrıca, Kıbrıs Barış Harekâtı’na giden süreçle ilgili “50’nci Yıl Belgeseli”nin İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacağını duyurdu.
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