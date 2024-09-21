Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen şafak operasyonunda, 7 bin yıllık tarihi Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25!kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

UYUŞTURUCULARI YAŞAM ALANI OLUŞTURUP KAMUFLE ETTİLER

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları belirlendi. Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

UNESCO listesinde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçesi’nde uyuşturucu operasyonu

OPERASYONLAR SÜRECEK

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı.