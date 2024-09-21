UNESCO listesinde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçesi’nde uyuşturucu operasyonu
UNESCO Dünya Listesi’nde yer alan kent metrelerindeki Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesindeki Hevsel Bahçesi’nde hava destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Özel Hareket Polisleri’nin de yer aldığı ‘Şafak Operasyonu’nda ele geçirilen Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.
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