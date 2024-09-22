Başkan Erdoğan’ın gündemi Gazze: İsrail zulmünü BM 79. Genel Kurulu’nda dünyaya haykıracak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan'ın BM trafiği yoğun geçecek. Erdoğan bugün düşünce kuruluşu temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısına ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) toplantısına katılacak.
GENEL KURUL HİTABI PAZARTESİ
190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Başkan Erdoğan ilk gün üçüncü sırada söz alacak.
Genel Kurul'da 14'ncü kez hitap edecek olan Erdoğan'ın 21'inci yüzyılın en büyük trajedilerinden olan İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Türkiye, burada İsrail'e uluslararası baskının artması, Filistin BM'ye tam üye olması ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğinin altını çizecek. Erdoğan, barış için Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine bu davaya destek vermeleri yönünde çağrı yapılacak.
ERDOĞAN'DAN LİDER DİPLOMASİSİ
Erdoğan'ın New York'ta birçok devlet ve hükümet başkanı ile Gazze başta olmak üzere kritik konularda görüşerek fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri ile de görüşeceği öğrenildi. Erdoğan'ın temaslarının Türkevi'nde gerçekleşmesi öngörülüyor.
İŞ İNSANLARI İLE BİR ARAYA GELECEK
Erdoğan'ın ayrıca ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor. Hedef ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacminin yakalanması. Erdoğan'ın, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılması bekleniyor. Erdoğan'ın burada iş insanlarının daima yanında olduklarını vurgulaması ve yeni ticari hedeflerini paylaşması öngörülüyor.
NEW YORK'TA BM HAZIRLIĞI
190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen BM Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Hem kara hem de havadan zirve alanı giden yollar sıkı denetleniyor. Zirve binasına giden birçok yol araç trafiğine kapatıldı. Sokaktan geçenlere de akreditasyon kartları soruluyor.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI "STRATCOM PUBLİC FORUM"U DÜZENLEDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta "Stratcom Public Forum" adıyla düzenlediği Stratejik İletişim Zirvesi'nin ilk uluslararası etkinliğinde, küresel belirsizlikler karşısında stratejik iletişimin rolünü kapsamlı bir şekilde masaya yatırdı. New York Yale Club'ta, "Küresel Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temasıyla düzenlenen panelde uzman ve akademisyenler, stratejik iletişimdeki güncel sorunları, kriz yönetimi yaklaşımlarını ve deneyimlerini örneklerle tartıştı.