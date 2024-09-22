Başkan Erdoğan’ın gündemi Gazze: İsrail zulmünü BM 79. Genel Kurulu’nda dünyaya haykıracak!

Genel Kurul'da 14'ncü kez hitap edecek olan Erdoğan'ın 21'inci yüzyılın en büyük trajedilerinden olan İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne ilişkin vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Türkiye, burada İsrail'e uluslararası baskının artması, Filistin BM'ye tam üye olması ve Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması gerektiğinin altını çizecek. Erdoğan, barış için Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin barış ve istikrar için şart olduğunu vurgulayacak. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının yanına kalmaması için dünya ülkelerine bu davaya destek vermeleri yönünde çağrı yapılacak.