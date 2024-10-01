SON DAKİKA! Meclis Yeni Yasama Yılı başlıyor: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM'de açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yeni yasama yılının karşılıklı hoşgörü içinde verimli bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş milletimiz, devlet tecrübesi konusunda dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir. Devletimiz gibi Meclisimiz de daima açık kalacaktır.

Meclisimiz Gazi unvanını bileğinin gücüyle elde etmiştir. 15 Temmuz gecesi Meclisimiz, işgal kuvvetlerinin hain uşaklarına kahramanca direnmiştir.

YENİ ANAYASA MESAJI

Meclisimiz Anayasa yapma kudretine sahiptir. Yeni anayasa ihtiyacı günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz.

Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması sarsılmaz ilkemizdir.

Yamalı bohçaya dönen 1982 anayasasının miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin 21. yüzyılda hedeflerini gerçekleştirmesi ancak yeni katılımcı, sivil anayasa ile mümkündür. Yeni anayasa milletimizi kaynaştıran niteliklere haiz olmalıdır. Toplumumuzun tüm kesimlerini Yeni Anayasa için omuz vermeye davet ediyorum.