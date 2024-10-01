Video Haber TBMM'de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
TBMM'de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TBMM'de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

01.10.2024 | 16:06

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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