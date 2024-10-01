TBMM'de Yeni Yasama Yılı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
44:44
19:47
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 01.10.2024 | 12:28
41:12
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar 01.10.2024 | 11:26
01:07
8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01.10.2024 | 09:35
00:56
"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı 01.10.2024 | 09:00
24:23
21:55
Narin'in babası A Haber'e konuştu 30.09.2024 | 18:59
03:21
04:09
00:49
01:30
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 30.09.2024 | 08:50
01:19
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 29.09.2024 | 22:46
12:56
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 29.09.2024 | 18:07
00:19
01:55
Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı 28.09.2024 | 16:41
14:18
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl var 28.09.2024 | 14:45
02:43
Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak 28.09.2024 | 11:08
02:17
Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı 28.09.2024 | 01:52
00:17
10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı 27.09.2024 | 22:32
00:58
Afyonkarahisar'da silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı 27.09.2024 | 21:57