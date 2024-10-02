Siyonist İsrail'in 'Teröristan' planı: Bölgede tek devlet "Türkiye" diyerek dikkat çekti: İsrail'in varlığı tehlikeye girer!

Son dakika haberi! İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.
İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurdu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çaldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söyledi.
AHaber canlı yayınına katılan Güvenlik Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Uğur Özgöker, İran'ın bölgedeki en yüksek füze üretebilme kapasitesine sahip ülke olduğunu vurgulayarak Fettah füzelerinin de ilk kez kullanıldığını kaydetti. Özgöker, "İlk defa füzeler Demir Kubbe'yi geçip toprağa düştü. Bu İran açısından bir başarı. Ancak eğer bir tahribat yapsaydı füzeler, İsrail bunu dünyaya servis ederdi. " dedi.
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İsrail'in ABD ile birlikte İran'a olası saldırısına vurgu yapan Özgöker, nükleer tesisler ile birlikte petrol rafinerilerinin de hedefte olabileceğini dile getirdi.
Özgöker şunları kaydetti:
İran'ın dün gece attığı füzeler tahribat yapmadı. Çoğu havada imha oldu. Bunlar İran'ın yaptığı bir tiyatro... İçerideki halkı ayakta tutabilmek için son çırpınışlar... Amerika ve İsrail'e önceden haber veriyor... İran şimdi "Ben intikamımı aldım" diyor. Dağa taşa füze atıp bayram yapmak içeriye karşı şovdur.
İsrail ve Amerika birlikte "İran'ın rejimini yok edeceğiz" diyorlar. Bunu Netanyahu BM'deki konuşmasında çok açık ve net haritayla birlikte ortaya koydu.
Lübnan'daki alçak saldırılara ayrı bir parantez açan Özgöker şunları söyledi:
SİYONİST İSRAİL'İN TERÖRİSTAN PLANI: AKDENİZ'E AÇACAKLAR!
İşgal edip ilhak edecekler bu sefer... Şimdiye kadar 4 kez Lübnan'ı işgal etti İsrail daha sonra geri çekildi... Bu sefer 40 KM'lik yeri işgal edip çıkmayacak. Yani Golan gibi ilhak edecek. Daha sonra Lübnan'la işini bitirecek. Hristiyan bir Cumhurbaşkanı bırakacak. Ondan sonra Suriye'ye girecek.
Yukarıdaki Teröristan ile birleştirip, Teröristanı Akdeniz'e açacaklar. Daha sonra ABD ile koordineli İran'a vuracaklar, İran'ı parçalayacaklar. İran'daki rejimi bitirecekler. Buna kararı verdiler. İran'da bu tuzağa düştü belki...
İRAN 'KOZ' VERDİ!
200-500 füzeyi atmakla hiçbir şey elde edemedi ama düşmanının eline koz verdi. Biden hemen açıklama yaptı "Biz İsrail'i sonuna kadar koruyacağız, İsrail tehdit altında" dedi. Halbuki tehdit yok, hepsi mizansen...
"İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRIRSA VARLIĞI TEHLİKEYE GİRER"
İran'daki mevcut yönetimini yok edecekler, ve şunu çok açık net görüyoruz. Bölgedeki tek bir ülke var Türkiye Cumhuriyeti Devleti başka devlet yok. Hepsi kağıt üzerinde, Mısır da köklü diye biliyorduk, İran'ı da biliyorduk... Bunların hepsi kağıttan kaplanmış... İsrail saldırganlığını durdurabilecek tek devlet var Türkiye Cumhuriyeti Devleti... Biz dünyanın en güçlü ordularından birine sahibiz. İsrail bize saldırırsa o zaman İsrail'in varlığı tehlikeye girer. 67 sınırlarından geriye gider. Onu da bilsinler!