Video Haber Katil İsrail'in 'Teröristan' planı | VİDEO HABER
Katil İsrail'in 'Teröristan' planı | VİDEO HABER

Katil İsrail'in 'Teröristan' planı | VİDEO HABER

02.10.2024 | 16:02

Güvenlik Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri AHaber'e değerlendirdi. İran'ın füze saldırısıyla birlikte İsrail'e koz vermiş olabileceğini vurgulayan Özgöker, "Teröristan" planına da dikkat çekti. İşte flaş değerlendirmeler...

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