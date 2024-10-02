Katil İsrail'in 'Teröristan' planı | VİDEO HABER
Güvenlik Uzmanı ve Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri AHaber'e değerlendirdi. İran'ın füze saldırısıyla birlikte İsrail'e koz vermiş olabileceğini vurgulayan Özgöker, "Teröristan" planına da dikkat çekti. İşte flaş değerlendirmeler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:28
Katil İsrail'in 'Teröristan' planı | VİDEO HABER 02.10.2024 | 16:02
00:08
Adliye saldırısına ilişkin dava görülmeye başladı 02.10.2024 | 15:39
09:48
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da konuştu 02.10.2024 | 14:21
01:01
FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını 02.10.2024 | 14:18
09:52
04:33
Adana'da gençler TEKNOFEST'e akın etti 02.10.2024 | 13:27
00:43
İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü 02.10.2024 | 10:28
01:23
Adana'da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu 02.10.2024 | 10:22
01:07
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı 02.10.2024 | 10:11
00:38
00:49
00:15
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 01.10.2024 | 23:53
06:55
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber'de! 01.10.2024 | 23:11
06:03
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 01.10.2024 | 19:58
18:44
05:26
44:44
19:47
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 01.10.2024 | 12:28
41:12
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar 01.10.2024 | 11:26
01:07
8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında 01.10.2024 | 09:35