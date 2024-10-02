İsrail’e atılan füzeler Fatih Portakal’ı rahatsız etti: Sözcü TV’de skandal sözler!

Soykırımcı İsrail ordusuna karşı İran aralarında balistik silahların da olduğu bir füze saldırısında bulundu. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

Sözcü TV'de Fatih Portakal'dan skandal sözler "Ama Tel Aviv maalesef şu anda füze saldırısı altında"