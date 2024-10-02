Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
06:32
SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail'den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam
Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail, 18 yıl sonra Lübnan'ı yine işgal etti. İsrail zırhlı birlikleri ülkenin güneyinden giriş yaptı. Dahiye bölgesine hem havadan hem karadan saldırı yapılıyor. Saldırılar sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Pek çok bina yıkıldı. İsrail aynı zamanda Suriye'ye de saldırdı. Gazze'de katliamı sürdüren işgalci devlet bir yandan da Yemen'de saldırı gerçekleştiriyor.