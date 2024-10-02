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Haberler Galeri SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail'den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam
Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 06:32

SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail'den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail, 18 yıl sonra Lübnan'ı yine işgal etti. İsrail zırhlı birlikleri ülkenin güneyinden giriş yaptı. Dahiye bölgesine hem havadan hem karadan saldırı yapılıyor. Saldırılar sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Pek çok bina yıkıldı. İsrail aynı zamanda Suriye'ye de saldırdı. Gazze'de katliamı sürdüren işgalci devlet bir yandan da Yemen'de saldırı gerçekleştiriyor.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN
SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail’den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

Son dakika haberi: Son olarak 2006 yılında Lübnan'ın güneyini işgal eden katil İsrail ordusu, Hizbullah tarafından geri püskürtülmüştü. İsrail daha önce işgal ettiği Filistin topraklarına çekilmek zorunda kaldı. Hizbullah ise o dönem hem askeri hem de siyasi açıdan dünyada büyük prestij sahibi oldu.

SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail’den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

18 yıl sonra yeniden başlayan işgalde İsrail'in işi kolay görünmüyor. Her ne kadar Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı boşaltılmış olsa da Hizbullah'ın o bölgede çok ciddi askeri yapılanmasının olduğu biliniyor. Öyle ki Hizbullah'ın askeri gücünün üçte birinin Lübnan'ın güneyinde olduğu tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail’den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

YERALTI TÜNELLERİ

İsrail'i bekleyen bir başka kabus ise Hizbullah'ın yeraltı tünelleri. Önceki aylarda yayınlanan videolarda yeraltındaki Hizbullah üyeleri ve füzeler dikkat çekmişti.

SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail’den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

Hamas'ın Gazze'deki tünellerinden kat be kat uzun ve içerikli olduğu görülen tüneller, İsrail tarafında da korku ve paniğe neden oldu. İsrail, Hizbullah üyelerinin bu tünellerden sızma yapabileceği endişesi de taşıyor.

SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail’den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

HİZBULLAH, İSRAİL İSTİHBARATINI 'FADİ-4' İLE HEDEF ALDI

Lübnan'dan Hizbullah'ın, Tel Aviv çevresinde İsrail ordusunun siber istihbarat birimi "8200" ve Mossad'ın "Glilot" adlı üssünü hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü.

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