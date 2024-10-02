SON DAKİKA: Gözü dönmüş siyonist İsrail’den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

18 yıl sonra yeniden başlayan işgalde İsrail'in işi kolay görünmüyor. Her ne kadar Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı boşaltılmış olsa da Hizbullah'ın o bölgede çok ciddi askeri yapılanmasının olduğu biliniyor. Öyle ki Hizbullah'ın askeri gücünün üçte birinin Lübnan'ın güneyinde olduğu tahmin ediliyor.