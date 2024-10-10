Başkan Erdoğan acılı aileyle telefonla görüştü! AK Parti’den cinayete kurban giden Pelin Karaca’nın ailesine taziye

Keşke kendisine canlı bir şekilde ulaşsaydık. Ama ne yazık ki kötü haberi aldık. Şu adli tıpta işlemler devam ediyor. Bizde ailenin yanında olalım diye buradayız. Zanlı yakalandı. Hukuki olarak son yıllarda özellikle kadına karşı işlenen cezalarını iki kat artırmıştık. Bu gün Cumhurbaşkanımız meclis kürsüsünde konuşmasında ifade etti. Daha da caydırıcı olmasıyla ilgili 22-23 yıldır verdiğimiz mücadeleyi daha da artırmakla ilgili. Bir tek kadının, kızın canının yanmaması bir tek annenin göz yaşı dökmemesi ilgili ne gerekiyorsa, özellikle kısa süreli cezaların ağırlaştırılmış olmasıyla ilgili zaten MYK toplantısında da talimatlar olmuştu ve çalışmalar başladı" dedi.

Başkan Keşir ve beraberindekiler görüşmenin ardından evden ayrıldı.