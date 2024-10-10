Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pelin Karaca'nın acılı ailesiyle telefonda görüştü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir cinayete kurban giden Pelin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette acılı aileyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini sunarak "Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" dedi.