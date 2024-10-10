Balkan turunun ilk durağı: Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı kapsamında Arnavutluk'a geldi. Başkent Tiran'da bulunan Rahibe Teresa Havalimanı'na geçen Başkan Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan karşılama kıtasını selamladı. Başkan Erdoğan, heyetlerin tanıtıldığı resmi karşılama töreninin ardından Begaj ile ikili görüşmeye geçti. Erdoğan, daha sonra Arnavut mevkidaşı Begaj ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılama | Video

Lider diplomasisi ile krizlerin çözümünde kritik rol oynayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanların da barış ve huzur içinde kalması için sürekli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bugün Arnavutluk'u ziyaret eden Başkan Erdoğan, yarın Sırbistan'a gidecek. Erdoğan'ın Sırbistan Devlet Başkanı Alexandr Vucic görüşmesinde Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin de masada olması bekleniyor.

BALKANLAR'IN EN BÜYÜK CAMİSİ



Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi. İç tezyinatını Nakkaş Semih İrteş'in yaptığı camide, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak. Cami, sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Bünyesinde bir kültür merkezi, kütüphane, sergi salonu, konferans salonu ve Kur'an okulu gibi alanlar barındırıyor. Caminin yanında bir "Birlikte Yaşama Müzesi" de kurulacak.



Caminin, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yere sahip olması bekleniyor.



Türkiye, her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini desteklerken, yardım talep edildiğinde tüm imkânlarıyla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Erdoğan'ın görüşmelerinde İsrail'in saldırganlığı ve savaşı bölgeye yayma girişimlerine ilişkin gelişmeler de gündeme gelecek. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Türkiye ile Sırbistan arasında 5 milyar dolar, Arnavutluk ile 2 milyar dolarlık ticaret hedefi bulunuyor.



Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geçtiğimiz ay sonu gittiği New York'ta iki liderle de bir araya gelmişti.





İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKI



Erdoğan, son bir yıldır her temasında İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı Türkiye'nin tutumunu muhataplarına aktararak uluslararası mecralarda işlenen insanlık suçlarının cezasız kalmaması için çaba harcıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın Sırbistan ve Arnavutluk temaslarında bu konunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Diğer taraftan Ukrayna savaşında adil barışa giden yolda adımlar atılması için de çalışmalar sürüyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin yakın coğrafyasında ve dünyada istikrar bağlamındaki samimi tutumu diğer devlet başkanları tarafından da takdirle karşılanıyor.



2022'DEN BU YANA KİMLİKLE SEYAHAT



Türkiye- Sırbistan ilişkileri son dönemlerde en yüksek seviyeye ulaştı. Erdoğan, son olarak Balkan turu çerçevesinde 6-7 Eylül 2022 tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İş Forumu düzenlendi; kimlikle seyahat, yatırımların karşılıklı teşviki-korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ileri teknolojiler, dijital devlet, medya-iletişim, radyo-televizyon alanlarında 7 anlaşma imzalandı.



K-FOR KOMUTANLIĞI



Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kosova ile Belgrad arasında tansiyon yükselmiş, Türkiye başta olmak üzere uluslararası toplu taraflara itidal çağrısı yapmıştı. Türkiye, geçen yıl NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini bir yıl süreyle başarıyla sürdürdü. Yarın görevin İtalya'ya devredilmesi planlanıyor. Ankara, bölgede tansiyonun yeniden yükselmemesi için taraflarla temaslarda bulunuyor.



BALKANLARDA BARIŞ İÇİN STRATEJİK



Türkiye Arnavutluk'u da Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak görüyor. Bu kapsamda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile sık sık bir araya geliyor.Rama Şubat ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Burada Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'un kalkınmasına verdiği önemi, Arnavutluk halkının refahının artırılmasına yönelik desteğini bir kez daha vurguladı. Erdoğan, "Türkiye ve Arnavutluk, Balkanlar'ın barış ve istikrarının korunmasına katkı sağlayan iki NATO müttefikidir. Arnavutluk'la Balkanlar'a ilişkin diyaloğumuzu yoğunlaştırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK



Görüşmelerde; İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca, Balkanlar, İsrail/Filistin ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi öngörülüyor. Sırbistan ziyareti vesilesiyle Türkiye ile Sırbistan arasında 2017 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) dördüncü toplantısı da yapılacak. YDİK toplantısı sonrasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatların ayrıntılı olarak görüşülmesi ve Sırbistan'daki Türk yatırımları ile iş insanlarını ilgilendiren konuların gündeme gelmesi hedefleniyor.

405 MİLYON DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM

Türkiye'nin Sırbistan'a yönelik doğrudan yatırımları son 12 yılda 1 milyon Dolardan 405 milyon Dolara çıktı. Türk şirketleri Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Türk müteahhitlik firmaları özellikle altyapı, otoyol ve konut projeleri alanlarında faaliyet gösteriyor.Türk müteahhitler 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı ve inşaat sektöründe 10 bini aşkın Türk çalışıyor. İkili ticaret hacmi 2023 yılında 2,2 milyar Doları

aştı. İnşaat, altyapı, ulaşım, enerji alanları iki ülke arasında iş birliği potansiyeli yüksek alanlar olarak ortaya çıkıyor.