Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli mesajlar: "İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Arnavutluk’ta, Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile imzalanan anlaşmaların ardından basın toplantısı düzenledi. Görüşmenin öncelikli maddeleri arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eden hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. İsrail üzerindeki gerekli baskının artması için uluslararası toplum harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.