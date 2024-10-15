Özgür Özel’in yanından yaka paça atılmıştı! O belediye işçisi SABAH’a konuştu: Ekmeğimizle oynanıyor!

Muğla'nın Marmaris Belediyesi'ne 2019 yılında işe giren Murat Koç, park bahçe işleri, temizlik ve makam şoförlüğü yaptı. Belediyenin her kademesinde işini layıkıyla yerine getiren Murat Koç, 31 Mart 2024 seçimlerinde Acar Ünlü yönetiminin göreve gelmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Mobbinge maruz kalan Koç, bir süre mesai kavramı gözetilmeksizin çöp topladı. Bu süreçte mücadelesine devam eden Koç, mesai kavramı gözetmeksizin canını dişine takarak çalıştığı halde 20 Ağustos'ta işten çıkarıldı. Başka geçim kaynağı olmayan Koç, hukuki mücadele başlattı.

YAKA PAÇA UZAKLAŞTIRILDI

Yetkililere sesini duyurmak isteyen Koç, önceki gün Halk Kafe açılışı için Marmaris'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e derdini anlatmak istedi. Ancak Özgür Özel'le selamlaşıp derdini anlatacağı sırada konuşturulmadan yaka paça bölgeden uzaklaştırıldı. Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.

EKMEĞİMİZLE OYNADILAR, AİLEMLE ORTADA KALDIM

3 çocuğuyla ortada kalan kalan 51 yaşındaki Murat Koç, "5 senedir Marmaris Belediyesinin her kademesinde görevimi layıkıyla yerine getirdim. Ancak Belediye Başkanı Acar Ünlü göreve geldikten sonra, görülmemiş mobbing ve sürgünle karşılaştım. Bütün bunlara rağmen görevimi yapmaya devam ettim.

Gece gündüz ailemi geçindirmek için çöp topladım. Buna rağmen 20 Ağustos'ta işten çıkarıldım. Eşimle, 3 çocuğumla ortada kaldım. Kiramı ödeyemiyorum. Yetkililere sesleniyorum. İşçinin, emekçinin sesini duyun. Biz sadece emeğimizle geçiniyoruz. Ekmeğimizle oynanıyor" dedi.