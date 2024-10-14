Video Haber Özgür Özel'in korumalarından şok hareket! Yaka paça uzaklaştırdılar
Özgür Özel'in korumalarından şok hareket! Yaka paça uzaklaştırdılar

Özgür Özel'in korumalarından şok hareket! Yaka paça uzaklaştırdılar

14.10.2024 | 00:08

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyedeki işinden atıldığını iddia eden bir vatandaş, derdini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlatmak isteyince Özel'in korumaları tarafından yaka paça alandan uzaklaştırıldı. Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.

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