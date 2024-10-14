Özgür Özel'in korumalarından şok hareket! Yaka paça uzaklaştırdılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyedeki işinden atıldığını iddia eden bir vatandaş, derdini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlatmak isteyince Özel'in korumaları tarafından yaka paça alandan uzaklaştırıldı. Özel ise olanları sadece izlemekle yetindi.
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