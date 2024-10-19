Tehditlere karşı ‘Siber Vatan’

SABAH, siber tehditlere karşı Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları ve üniversitelerin koordineli olarak 2019'dan beri yürüttüğü 'Siber Vatan' programının ayrıntılarına ulaştı.'Siber Vatan'ın yılmaz savunucuları olacak, nam-ı değer 'Beyaz şapkalı hackerlar, Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinesinde düzenlenen özel program kapsamında sertifikalandırılıyor. Siber korsanların kullandıkları yöntemleri ve yazılımları çok iyi öğrenmiş iyi niyetli güvenlik uzmanları olarak tanımlanan "Beyaz şapkalı hackerlar" her yıl düzenlenen özel eğitimlerle Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini güçlendiriyor.'Siber Vatan Programı', üniversiteli öğrencilerin dijital ve siber güvenlik alanında yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı, kariyer planlamalarına yardımcı olmayı ve hepsinden önemlisi öğrencileri bu alana teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkıda bulunmak için geliştirildi.Son 5 yılda Siber Vatan Programı'nda üstün başarı gösteren 200 siber güvenlik uzmanı devlet ve özel sektörde istihdam edildi. Bu yıl 22 farklı üniversitede 750 öğrenci, 'Siber Vatan programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. 2025 yılı için 16 Kalkınma Ajansı bölgesinde 1.350 üniversite öğrencisinin Siber Vatan programına dahil edilmesi bekleniyor. Eğitim süresi ise 18 ay. 2025 yılı için son başvuru tarihinin 25 Ekim 2024 olduğunu ve başvuruların 'sibervatan.org' adresinden yapılacağını bildirdi.Siber Vatan Programı'nda beyaz şapkalı hackerlara, sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware zararlı yazılım analizi, web güvenliği, bilişim hukuku, saldırı tespit, kayıt yönetimi, kriptoloji gibi teknik ve uygulamalı eğitimler de veriliyor.Mezun olanlar eğitmen oluyorSABAH'A konuşan 'Siber Vatan'da eğitim gören öğrenciler:2 yıldır Siber Vatan programında yer alıyorum, aldığım programlar sayesinde şu an özel bir şirkette siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum, 7/24 bu işin peşindeyim.Siber Vatan ile 1. sınıfta tanıştım. Adını sonuna kadar hak eden bir proje. Ülkemiz için siber güvenlik sektörüne muazzam bir şekilde insan kaynağı sağlamakta. Bizim buradaki amacımız kendimizi geliştirmek.2 yıl önce Siber Vatan projesine katıldım. Kendimi hem siber güvenlik hem de yazılım alanında geliştirdim. Bundan sonra kendimi daha çok geliştirmeyi planlıyorum.2 yıl önce Siber Vatan'a öğrenci olarak katıldım, bu sene de eğitmen olarak katılma fırsatı buldum. Geçen sene edindiğim fırsat ile kendimi geliştirdim, bu sene de öğrenci arkadaşlara gerçek dünya senaryolarına yönelik çalışmalar düzenleyip, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu proje aynı zamanda istihdamımı da sağladı.