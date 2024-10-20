Haberler Gündem Haberleri Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği
Giriş Tarihi: 20.10.2024 14:06 Son Güncelleme: 20.10.2024 14:20

Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği

CHP’nin yayın organı Halk TV’de Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturma değerlendirilirken, canlı yayın sırasında çetenin kilit ismi Renas Kılıç, ‘devletin atadığı ilçe sağlık müdürü’ olarak lanse edildi. Kılıç’ın, CHP’li Esenyurt Belediyesi tarafından 15 Eylül 2023’te görevlendirildiği ortaya çıktı. CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin o yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dönemin CHP’li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Renas Kılıç’ın poz verdikleri görüldü. Kılıç’ın belediyenin Sağlık İşleri Müdürü olarak atandığı ve evde bakım hizmeti sunulan hastaları Reyap Hastanesine yönlendirerek komisyon aldığı ortaya çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği

Türkiye'nin konuştuğu Yenidoğan Çetesi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özel hastanelerle anlaşıp bebek acil hastalarını özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde bekletip haksız kazanç elde eden şebekenin çökertilmesinin ardından çetenin kilit ismi Renas Kılıç'ın bir dönem CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından 'Sağlık İşleri Müdürü' olarak atandığı tespit edildi. CHP'nin yayın organı Halk TV ise konuyla ilgili yaptığı yayın esnasında skandal ifadeler kullandı.

Çetenin kilit ismini CHP'nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği | Video

Kılıç'ın devletin atadığı ve dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile poz verdiği görüldü. Kılıç hakkında hazırlanan iddianamede ise kan dondurucu ifadeler yer aldı.

BELEDİYENİN EVDE BAKIM HİZMETİ SUNDUĞU HASTALARI ÖZEL HASTANELERE SEVK ETTİ

Şüphelilerden biri emniyette verdiği ifadede, Renas Kılıç ve Fehmi Alperen'in ortak çalıştıklarını, birbirlerine bebek sevk ettikleri ve Tıp Merkezleri ile Fırat Sarı arasında anlaşmalarını sağlayıp bebek sayısına göre Fırat Sarı'dan komisyon adı altında para aldıklarını söyledi. Renas Kılıç'ın belediyenin evde bakım hizmeti sunduğu hastaları Reyap Hastanesine yönlendirerek komisyon aldığı ortaya çıktı.

ÇETE ELEBAŞINDAN YÜKLÜ MİKTARDA ÖDEME ALMIŞ

Bir diğer şüpheli ise emniyetteki ifadesinde Renas Kılıç hakkında şunları söyledi: "Özellikle Reyap Hastanesi'nin erişkin yoğun bakımının doldurulmasında görev alıyordu. Sevk durumu müsait olan hastaların bilgisini alarak Reyap Hastanesi'ne sevk edilmesini sağlayıp, Fırat Sarı'dan ve Reyap Hastanesi'nden yüklü miktarda ödeme aldı."

Yenidoğan çetesi şüphelisi CHP’den istifa etti

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Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği
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