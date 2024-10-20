Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği | Video

CHP’nin yayın organı Halk TV’de Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturma değerlendirilirken, canlı yayın sırasında çetenin kilit ismi Renas Kılıç, ‘devletin atadığı ilçe sağlık müdürü’ olarak lanse edildi. Kılıç’ın, CHP’li Esenyurt Belediyesi tarafından 15 Eylül 2023’te görevlendirildiği ortaya çıktı. CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin o yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dönemin CHP’li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Renas Kılıç’ın poz verdikleri görüldü. Kılıç’ın belediyenin Sağlık İşleri Müdürü olarak atandığı ve evde bakım hizmeti sunulan hastaları Reyap Hastanesine yönlendirerek komisyon aldığı ortaya çıktı.