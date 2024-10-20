Çetenin kilit ismini CHP’nin atadığını gizlediler: İşte Halk TV haberciliği | Video
CHP’nin yayın organı Halk TV’de Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturma değerlendirilirken, canlı yayın sırasında çetenin kilit ismi Renas Kılıç, ‘devletin atadığı ilçe sağlık müdürü’ olarak lanse edildi. Kılıç’ın, CHP’li Esenyurt Belediyesi tarafından 15 Eylül 2023’te görevlendirildiği ortaya çıktı. CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin o yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dönemin CHP’li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Renas Kılıç’ın poz verdikleri görüldü. Kılıç’ın belediyenin Sağlık İşleri Müdürü olarak atandığı ve evde bakım hizmeti sunulan hastaları Reyap Hastanesine yönlendirerek komisyon aldığı ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:31
00:34
00:49
09:49
08:26
02:54
02:14
Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici 19.10.2024 | 22:15
37:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulamaz" 19.10.2024 | 16:50
01:19
Kağıthane’de polisin Türk Bayrağı hassasiyeti kamerada 19.10.2024 | 15:27
00:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti 19.10.2024 | 14:12
02:54
23:00
Bakan Fidan "Netenyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor" 19.10.2024 | 12:23
04:12
22:04
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Dizginleniyor 18.10.2024 | 15:32
00:21
01:09
İstanbul’da FETÖ operasyonu… Sözde öğrenci evleri sorumlusu yakalandı 18.10.2024 | 11:34
02:08
Tokat’ta 5 askerin yaralandığı EYP duruşması başladı 18.10.2024 | 10:56
01:38
İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı 18.10.2024 | 09:45
00:07
Muğla’da peş peşe orman yangını 17.10.2024 | 23:42
00:21
Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı! 17.10.2024 | 23:41