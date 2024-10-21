Son dakika: İşte Teröristbaşı Fetullah Gülen’in evi yakınından görüntüler!

FETÖ elebaşı terörist Gülen, uzun yıllar Türkiye'den kaçarak sığındığı ABD'de öldü. FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü haberini örgüte yakın siteler ve yeğeni duyurdu. Terörist başının 20 Ekim'de akşam saatlerinde öldüğü belirtildi.
ÖRGÜTE YAKIN İSİMLER DUYURDU
FETÖ terör örgütü elebaşına ait olduğu bilinen herkul internet sitesinin herkul_nagme adlı X hesabından bu sabah FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'de öldüğü duyuruldu.
SON DAKİKA! İşte Teröristbaşı Fetullah Gülen'in evi yakınından görüntüler | Video
FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.
İŞTE TERÖRİSTBAŞININ EVİ YAKININDAN GÖRÜNTÜLER!
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftlik evine yakın bölge görüntülendi.
FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.
Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.
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