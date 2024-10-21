Son dakika: İşte Teröristbaşı Fetullah Gülen’in evi yakınından görüntüler!

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ EVİ YAKININDAN GÖRÜNTÜLER!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftlik evine yakın bölge görüntülendi.

FETÖ elebaşı Gülen, 1999 yılında Türkiye'den ABD'ye kaçmıştı. 2015 yılından bu yana da İçişleri Bakanlığı tarafından en çok aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu.

Türkiye, 15 Temmuz hani darbe girişimiyle anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden terörist başı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 kez başvurmuştu.

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