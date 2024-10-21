SON DAKİKA! İşte Teröristbaşı Fetullah Gülen'in evi yakınından görüntüler | Video
Sabah saatlerinde ölüm haberi gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftlik evine yakın bölge görüntülendi. Gelen görüntülerde araç hareketliliği olduğu gözlemlendi.
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