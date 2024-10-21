Fetullah Gülen buraya mı gömülecek? Pensilvanya'da FETÖ Mezarlığı: "Gurbet Cemetery" | Video
FETÖ'ya yakın kaynaklar tarafından bu sabah öldüğü açıklanan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in, "Gurbet Mezarlığı" olarak adlandırılan bir yere gömüleceği iddia edildi. FETÖ mensuplarının bu mezarlığa "Gurbet mezarlığı" adını verdikleri öğrenildi. İddialara göre, teröristbaşı Fetullah Gülen için burada özel bir mezar yeri hazırlandı.
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