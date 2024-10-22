Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışı ne anlama geliyor? "Amaç Türkiye'nin bekası"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de yaptığı grup toplantısında sürpriz 'İmralı' çağrısında bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya AHABER'de konuya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Karakaya, amaçlanın Türkiye'nin bekası olduğunu vurguladı. Karakaya, çağrının açılım olarak değil kardeşliğin güçlendirilmesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli'nin Öcalan mesajı ne anlama geliyor? MHP'li Mevlüt Karakaya A Haber'de açıkladı: "Amaç Türkiye'nin bekası" | Video

Karakaya, Bahçeli'nin açıklamalarının bir fikir değiştirme olmadığını da ifade etti.

Karakaya şunları söyledi:

Bu Türkiye Demokrasini güçlendirme, özellikle bölgede yaşadığımız sorunları bir bütün olarak dikkate aldığımızda... Dünya düzeninin yeniden kurulmaya çalışıldığı küresel ortamda, terörle mücadele konusunun bir sona getirilmesi şeklinde olduğunu açık net net bir şekilde ifade etti.

Bugün hem bölgenin hem kürenin çıkmazı içerisinde dünya yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğunu konuşuyor.

Türkiye'nin iddiaları ve tezleri var. Bölgede lider, küresel düzenin içerisinde de söz sahibi olma iddiasında. Buna da ihtiyaç var. Böyle bir ortamda Türkiye'nin tarihi fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

PKK İLE SİLAHLI MÜCADELE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

İsrail'in Orta Doğu'da yaptıkları belli, hedefleri - amaçları ortada. Çevremizde yaşananlar hepimizin malumu... Bu yapı içerisindeyken terör örgütleriyle mücadele enerjimizin önemli kısmını buraya vermemize neden oluyor. PKK ile mücadelede aslında silahlı mücadele önemli ölçüde tamamlandı. Burada eş zamanlı olarak demokratikleşme, ekonomik ve diğer alanlarda yapılacak bir takım düzenlemeler terörün tamamen kökünün kazınması için bir gereklilik olduğunu ifade ediyor.

AMAÇ TÜRKİYE'NİN BEKASI!

Sayın Genel Başkanımızın Türk insanının, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle... Türk milletini bir bütün olarak ele aldığımızda hepsinin huzur ve refah ile yaşamasına ve içinde bulunduğumuz coğrafik karmaşanın içerisinde Türkiye'nin bekasını garanti altına almaya yönelik çağrısıdır.