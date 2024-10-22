Bahçeli’nin Öcalan mesajı ne anlama geliyor? MHP’li Mevlüt Karakaya A Haber’de açıkladı: "Amaç Türkiye'nin bekası" | Video
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, A Haber'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ezber bozan 'İmralı' açıklamalarına yönelik konuştu. Karakaya, "Açılım değil, kardeşliği güçlendirme olarak görülmeli." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Bahçeli'nin sözlerinin 2. çözüm süreci olmadığını vurgulayan Karakaya, "Amaç Türkiye'nin bekası" dedi.
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