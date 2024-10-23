SON DAKİKA | Ankara TUSAŞ'a bombalı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı 23.10.2024 | 16:27 Son dakika haberleri... Ankara TUSAŞ tesislerine silahlı bombalı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı! VİDEO DEVAM EDİYOR

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı yapıldı. Çatışma çıkarken, Özel Harekat Timleri bölgeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.