SON DAKİKA | Ankara Kazan'da teröristlerin TUSAŞ'a saldırı anı videosu ortaya çıktı
Son dakika haberleri... | Ankara'da teröristlerin taksi ile gelerek TUSAŞ'a silahlı bombalı saldırı düzenle anı görüntüleri ortaya çıktı!
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