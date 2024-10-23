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Ankara Kazan TUSAŞ'ta teöristin ateş açma anı videosu ortaya çıktı

Ankara Kazan TUSAŞ'ta teöristin ateş açma anı videosu ortaya çıktı

23.10.2024 | 17:09

Ankara Kazan TUSAŞ tesislerine taksi ile gelen teröristlerin ateş açma anı görüntüleri ortaya çıktı!

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