Bahçeli’den Yenidoğan Çetesi açıklaması: Bunlar insanlığın yüz karasıdır

"ACI ÇEKEN MAZLUM SİVİLLERDEN BAŞKASI DEĞİLDİR"

Siyonist barbarlık suikast halkalarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan karadan ve havadan abluka altında can çekişirken acı çeken mazlum sivil halktan başkası değildir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA TEPKİ

Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna göre yapmak zorundadır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur.

FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Öldü gitti. Dileğim yaptıklarının bedellerini tek tek ödemesi ve cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur."