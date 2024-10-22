Bahçeli’den Yenidoğan Çetesi açıklaması: Bunlar insanlığın yüz karasıdır

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:
"EKONOMİMİZ FIRTINAYI ATLATTI"
"Türkiye'nin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Türkiye ekonomisi, ezbere dayanan şablonlara hapsolmayan bir özellikle sürekli ilerleme ve gelişme halindedir. Kovid-19 salgını, jeopolitik riskler, ekonomik operasyonlar, siyasi mücadeleler, tek yanlı yaptırımlar ve 6 Şubat depremlerinin neden olduğu kabarık faturalar ortada duruyorken, Türkiye'nin ekonomi alanında gösterdiği performans değerlidir. Ekonomimiz fırtınayı atlattı.
İstihdam sayısı 33 milyona, istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır. Türkiye'nin pozitif ayrışması ekonomik istikrarın bize göre müjdesi olmuştur. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan bir başka olumsuzluktur. Mali disipline riayet edilmesi, tasarruf eğiliminin yükselmesi vatandaşlarımızın günlük hayatına zamanla tesir edecektir. Enflasyonla mücadele devam edecektir. Bu rakamın tek hanelere gerileyeceğine inancım tamdır.
Parti olarak elimizden gelen her katkıyı vermeye, projelerimizi paylaşmaya, her çalışmayı yapmaya varız. Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin yanındayız. Ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarına inanıyoruz.
Türkiye hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaktır. Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, borç kıskacına düşmeyecek, zorunlu harcamalarını endişesiz karşılayacaktır.
Bu hedefleri gerçekleştirmek sadece boynumuzun borcu değildir. Yapacağız, başaracağız. Cumhur İttifakı enflasyonu bitirecek. Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyu başına geçireceğiz.
"BU ÇETE İNSANLIĞIN YÜZ KARASIDIR"
SGK'dan 8 bin TL alabilmek için insanın aklına getiremeyeceği yöntemler kullanarak cinayet işleyen yaratıklar insanlığın yüz karasıdır. Bunlar olsa olsa tıbbi artık, kana susamış katiller güruhudur. Bebekleri ölüme mahkum edenlere hangi ceza yüreği soğutur.
10 özel hastanenin çalışması durdurulmuştur. Teftiş mekanizması gecikmeden çalıştırılmıştır. Adli süreç zamanında işletilmiştir. Polis ve jandarmamız suçluların peşine düşmüştür. Yargıya taşınmış olayı siyasete malzeme yapmak art niyet.
"ACI ÇEKEN MAZLUM SİVİLLERDEN BAŞKASI DEĞİLDİR"
Siyonist barbarlık suikast halkalarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan karadan ve havadan abluka altında can çekişirken acı çeken mazlum sivil halktan başkası değildir.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA TEPKİ
Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna göre yapmak zorundadır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur.
FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Öldü gitti. Dileğim yaptıklarının bedellerini tek tek ödemesi ve cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur."