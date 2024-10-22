MHP Lideri Devlet Bahçeli "Teröristbaşı DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin"
Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Bin yıllık kardeşliği diri tutmaya ve yeniden canlandırmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.
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