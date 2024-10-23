Evlat nöbetindeki annelerden Bahçeli’nin çağrısına destek: Çocuklarımız dağdan insin ve bu silahları bıraksınlar

"ÇOCUKLARIMIZ DAĞDAN İNSİN VE BU SİLAHLARI BIRAKSINLAR"

Silahları bırakma çağrısı yapan Koçhan şöyle konuştu, "Bu silahları bırakırsalar, barış olursa biz kabul ederiz. Evlatlarımızı getirmezse biz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız dağdan insin ve bu silahları bıraksınlar. Yeter analar babalar ağladı. Biz evlat hasretinden yanıyoruz. Ersin oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil yavrum. Gelin devletimize sığının. Eğer askere, polise namlu çevirirsen ben sütümü, emeğimi sana haram ederim."

"TESLİM OLUN, BARIŞIN"

8 yıldır oğlundan haber alamayan anne Şahinaz Özcan ise, barış çağrısı yaparak, "Oğlumdan 8 yıldır haber alamıyorum. DEM Parti'den, PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bu DEM Parti, PKK ne istiyor, artık yeter, milletin evini yıktılar. Dağda bir kişi kalana kadar eylemime devam edeceğim. Yeter daha silahları bırakın gelin, teslim olun, barışın. Millet yazıktır. O kadar zorluk çekiyor. O kadar çocukların acısını çekiyorlar. Gelin, barışın yeter artık" şeklinde konuştu.