Göz göre göre ölüme itmişler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 47 şüpheliyi kapsayan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İddianamede, Esenler Güney Hastanesi'nde Ünite Sorumlusu Hemşire Damla Atak'ın hastaneye 3. basamak (ciddi hasta) bebek kabul etme yeterliliği bulunmadığı halde bu tür hastaları kabul ettiği, buna ek olarak 112 acil servis sistemini kullanıp hasta sevklerini gerçekleştirdiği yer aldı.Hemşire Yardımcısı Batuhan Çetin, savcılığa verdiği ifadesinde, yoğun bakımda toplam 9 bebek bulunduğunu, bu bebeklerden birinin de durumu ağır olan Kaya bebek olduğunu ifade etti. Çetin, Atak'ın kendisini o gün yoğun bakımdan çıkarken "Çok yoruldum, başım ağrıyor, bugün sakın beni arama" diyerek yalnız bıraktığını dile getirdi.DAMLA Atak'ın ayrıca, Kaya bebeğin ölümünün ardından, durumun yetkililere bildirilmemesi için hemşire yardımcısına baskı yaptığı, ifade vermemesi için de tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Çete üyeleri ve sorumlu personelin önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.