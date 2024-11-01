Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkan Alim Karaca’nın danışmanı tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğünce, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüye üye olma ve yasa dışı bahis suçu ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik yürütülen projeli soruşturma başlatıldı. Şebekenin yaklaşık 55 milyon TL'yi kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağladığı tespit edildi.

Fethiye'deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP'li Başkanın danışmanı tutuklandı



Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesine yönelik Muğla merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





CHP'Lİ BAŞKANIN DANIŞMANI ÇIKTI



Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın danışmanı C. H. A.'nın da olduğu öğrenildi. Şüpheli C.H.A.'nın yerel seçimlerde CHP'li Alim Karaca'nın başarısı için ön taraflarda çalıştığı öğrenildi.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonun çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.