Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 10 ilde yasa dışı bahisle kara para aklayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın danışmanı C. H. A.’nın da olduğu öğrenildi. HAYRETTİN ŞAŞMAZ- Mikail ZEYBEK/SABAH
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